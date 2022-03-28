Пострадали также 53 детсада, 69 школ и 15 больниц.

В Харькове оккупанты разрушили почти 1200 многоэтажек, 53 детсада, 69 школ и 15 больниц.

Об этом 28 марта на брифинге сообщил мэр города Игорь Терехов.

"На сегодня уничтожено 1410 объектов инфраструктуры, из которых 1177 - это многоэтажные жилые дома. 53 детских сада, 69 школ и 15 больниц - это результат агрессии Российской Федерации", - сказал он.

По словам городского головы, сейчас в городе после бомбежек разбирают завалы.

"Город убираем. 104 машины сегодня на маршруте, которые вывозят мусор", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по словам мэра, из города выехали около 30% людей. В то же время некоторые уже возвращается.

За минувшие сутки, 27 марта, оккупанты обстреляли Харьковщину из артиллерии и минометов почти 60 раз.

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