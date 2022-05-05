Разведчики опубликовали список военных преступников и "награды", которыми их будут награждать.

За совершение геноцида народа Украины и уничтожение инфраструктуры украинского государства российским военным выдают награды для военных советской армии.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Накануне 9 мая, за совершение геноцида народа Украины и уничтожение инфраструктуры украинского государства, военнослужащих 54 бригады управления 35 общевойсковой армии восточного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 53790), которая дислоцируется в городе Белогорск, награждают медалями "Жукова", "Суворова", "За отвагу" и орденами "мужества", - говорится в сообщении.

Разведчики напомнили, что медаль Жукова предназначена для вручения "ветеранам великой отечественной войны, органов НКВД, вооруженных сил СССР и лицам, которые перенесли блокаду.

"Медали "За отвагу" и ордена "мужества" оккупанты, видимо, заслужили за "подвиги" во время мародерства, краж бытовой техники и нижнего белья украинцев", - отметили в ГУР МО.

Разведки также опубликовали список военных преступников и "награды", которыми их будут награждать.

Как писал УНИАН, в Министерстве обороны Украины ожидают, что до 9 мая Российская Федерация может прибегнуть к провокациям или усилению обстрелов.

Военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин 9 мая будет "отчитываться" своим гражданам о захвате Мариуполя, выдавая это за "победу".

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