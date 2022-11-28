Также 27 ноября российские оккупанты 88 раз обстреляли Запорожскую область, один человек погиб и трое были ранены.

За прошедшие сутки российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонской области, погиб один человек.

Как рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, россияне продолжают обстреливать жилые кварталы Херсона.

"Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома", - отметил он.

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Также захватчики били по населенным пунктам района - Белозерке, Приозерном, Камышанах, Степановке, Никольском, Чернобаевке, Токаревке, Зеленовке, Приднепровском и Станиславу.

В Бериславском районе оккупанты обстреляли Берислав, Республиканец, Новоберислав, Томарине, Тягинку, Новоалександровку, Качкаровку и Осокоревку.

"В минувшие сутки в результате российских обстрелов погиб один человек, еще двое жителей Херсонской области получили ранения различной степени тяжести", - написал Янушевич.

Ситуация в Запорожской области

Кроме этого, за последние сутки российские оккупанты 88 раз обстреляли Запорожскую область.

"За последние сутки произошло 88 обстрелов. Из них 33 - это непосредственно 17 громад бомбили враги. За неделю более 400 обстрелов было. И больше половины из них - это по гражданской инфраструктуре", - сообщил во время брифинге глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Он добавил, что 27 ноября было зарегистрировано 18 новых разрушений жилых домов.

"За ночь никто не погиб. А за вчера три человека были ранены, один человек погиб. Прошлая неделя забрала где-то три жизни наших земляков и шестеро были ранены", - сказал Старух.

Начальник ОВА также рассказал, что из-за обстрелов из неоккупированной части области в другие регионы Украины или в другие страны ежедневно выезжают 700-800 человек.

Война в Украине - последние новости

В утренней сводке от 28 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины продолжают последовательно уничтожать российских оккупантов. В частности, ВСУ разгромили десятки единиц техники РФ и ранили более 110 оккупантов.

Также отмечалось, что наши воины на Донбассе отбили вражеские атаки около пяти населенных пунктов. В Донецкой области захватчики атаковали наших защитников возле Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного и Марьинки, а в Луганской - в районе Стельмаховки.

Сообщается, что российское командование сосредоточило усилия на сдерживании действий подразделений ВСУ и планирует перебросить в Украину отдельные подразделения из Беларуси.

Между тем, за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали в Украине еще около 590 оккупантов. Таким образом, общие боевые потери личного состава в российской армии с 24 февраля ориентировочно составляют 87900 человек.

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