Также за сутки было уничтожено пять боевых бронированных машин врага.

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отправили в ад еще около 590 оккупантов. Потери РФ продолжают расти.

Как сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook, за сутки защитники Украины "минуснули" не только живую силу врага, но и немало техники.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.11 ориентировочно составили:

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личного состава - около 87900 (+590) человек ликвидировано,

танков - 2908 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 5861 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1899 (+2) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов – 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1555 (+0),

крылатые ракеты - 531 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4416 (+4) ед,

специальная техника - 163 (+0).

Потери РФ в Украине: как ВСУ крушат оккупантов

Как уже сообщал УНИАН, на фоне наступления защитников Украины российские военные понимают, что ВСУ могут форсировать Днепр и перейти в контрнаступление в восточной части Херсонской области. Поэтому они усиленно готовятся к обороне, ведь боятся смерти.

Ну а пока рашисты паникуют, ВСУ уверенно их уничтожают. В Генштабе рассказали, что вчера защитники Украины разгромили десятки единиц техники РФ и ранили более 110 оккупантов. Кроме этого, в Украине ликвидировали соучредителя фейкового "МГБ ДНР".

Также вчера украинские воины отбили вражеские атаки в Донецкой области. ВСУ устроили оккупантам новую "прожарку" и поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

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