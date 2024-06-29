Журналисты пообщались с жителем населенного пункта на Донбассе, который разрушили противники.

Продолжается война в Украине, и российские захватчики после начала противостояния разрушили село Долина Донецкой области (находится на границе с Харьковщиной), в котором жили 500 человек, а теперь осталась "горстка" людей, в том числе 68-летний Юрий, который в местной школе преподавал деревообработку.

Весной и летом 2022 года в селе были ожесточенные битвы, почти все жители выехали, а потом противников оттеснили, и в населенный пункт вернулись некоторые из выехавших, в том числе и Юрий, пишет Reuters. Журналисты отметили, что Юрий вместе с женой переехал в село Долина 30 лет назад, когда ее перевели в село для работы на должности учительницы. В этом населенном пункте у пары родились трое детей, супруги построили дом, устроили совместную жизнь.

Когда через несколько месяцев после эвакуации Юрий вернулся в село, школа, где они с женой работали десятилетиями, лежала в руинах. "Школьный спортзал, особая гордость Юрия, ныне стоит в руинах. Толстый слой пыли и битого кирпича покрывает пол, а золотые солнечные лучи проникают сквозь дыры, зияющие в крыше. Хотя все дети уже давно разошлись, а его жена эвакуирована на западную Украину, Юрий следит за своей пустой школой, чтобы вандалы не украли книги или оборудование", - говорится в статье.

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Юрий сказал, что сначала не верил, что россияне нападут на Украину, а теперь, по его мнению, враги "видят, как у нас все хорошо, как у нас все улучшается, и хотят ее уничтожить".

"Пока российские войска продолжают наступление на северо-востоке Украины, Юрий и другие жители сел и городов, разбросанных по всему региону, стоят перед потенциально фатальным выбором: убежать и оставить все, что знакомо, или остаться и рисковать оккупацией или смертью", - отметили журналисты.

По их сведениям, войска противника находятся на расстоянии менее 40 километров от села Долина, в населенном пункте нет электроснабжения и воды. "Я не боюсь. Возможно, я привык к этому, возможно, это потому, что я в своем собственном доме", - сказал Юрий.

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По сведениям Генштаба Вооруженных сил Украины, 28 июня на фронте произошло 131 боестолкновение, и горячее всего было на Покровском направлении. Позже аналитики DeepState сообщили, что россияне продвинулись в Донецкой области в населенных пунктах Сокол и Южное.

Украинские воины дают достойный отпор противнику - активно уничтожают живую силу и технику РФ. Стоит отметить, что общие потери врага на 29 июня в живой силе составляют примерно 541560 захватчиков. Кроме того, ликвидировано 8073 российских танков.

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