На собранные деньги будут приготовлены обеды для украинских беженцев.

Американская рок-группа Metallica собрала миллион долларов для World Central Kitchen и их инициативы по бесплатной раздаче обедов и продуктовых наборов для людей, покинувших Украину из-за нападения России.

Об этом говорится в пресс-релизе группы.

"Прошло чуть более трех месяцев с тех пор, как WCK впервые начала поддерживать людей, перемещенных внутри и за пределами Украины, раздавая обеды и продуктовые наборы семьям по всему региону. Мы так благодарны невероятной семье Metallica за поддержку наших усилий. Их суть и работа возможна только с такими друзьями, как Metallica. Нам еще многое предстоит сделать — разрушения огромны — но WCK будет продолжать работать для тех, кто в нас нуждается", - заявил Нейт Мук, генеральный директор World Central Kitchen.

"Эта война с Украиной заставила нас чувствовать себя беспомощными и опустошенными из-за людей, покидающих свои дома. Наблюдая за работой WCK в Восточной Европе, мы можем видеть влияние нашего подарка. WCK удалось приготовить более 31 миллиона обедов в более чем 230 городах благодаря 4 300 сотрудникам, которые готовят еду в ресторанах, хранят запасы на складах, доставляют еду, водят грузовики и неустанно трудятся, чтобы накормить нуждающихся соседей, даже когда сами подвергаются нападениям. Их логистическая сеть доставки включает фургоны, грузовики, поезда и склады по всей стране, доставляя более 8 миллионов фунтов продовольствия семьям, иногда в районах, полностью отрезанных из-за боевых действий и близости к российской границе", - говорится в пресс-релизе самой группы.

Напомним, Мила Кунис и Эштон Катчер собрали для украинцев $20 миллионов.

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