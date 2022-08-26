Российские захватчики завезли в Мелитополь 10 химических лабораторий.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
"Оккупанты завезли в Мелитополь около 10 химических лабораторий. В случае радиационной опасности на Запорожской АЭС спасут свое руководство", - заявил Федоров.
Отключение ЗАЭС от электричества: что происходит
25 августа в результате действий оккупантов впервые в истории произошло полное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети.
Позже Запорожская АЭС возобновила соединение с украинской воздушной линией ВЛ-750 кВ "Днепровская". Все 6 блоков остались отключенными от сети после восстановления линии электропередач.
Также сообщалось, что захватчики перебили последнюю, четвертую линию сообщения Запорожской АЭС с украинской системой.
Напомним, что российские захватчики оккупировали часть Запорожской области. В частности, город Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, крупнейшая АЭС в Европе. Они неоднократно обстреливали территорию станции и повредили ряд объектов.
По данным WSJ, россияне удерживают на территории станции более 500 своих военных, технику и создают вокруг нее траншеи.