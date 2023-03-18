Высокоточного ракетного вооружения у россиян становится действительно мало, поэтому интервалы между ракетными атаками врага увеличиваются.

Россия уже не сможет существенно повлиять на украинскую экономику и логистику, нанося массированные ракетные удары.

Как сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона, в разведке констатируют увеличение интервалов между ракетными атаками врага.

"Если раньше это были еженедельные массированные ракетные удары, то сейчас интервал может быть три-четыре недели. Используют Shahed уже по-другому и количественно, и по интервалам. И высокоточного ракетного вооружения у россиян становится действительно мало", - сказал он.

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По словам Юсова, ракеты "Калибр", "Искандер" и "Кинжал" - это "не то оружие, которым враг может себе позволить засыпать Украину".

"Да, устаревшего ракетного вооружения (у россиян – УНИАН) еще много. Особенно, когда речь идет об С-300 - это означает повышенная угроза для прифронтовых территорий. И мы видим, к сожалению, эти разрушения до сих пор по Запорожью и по другим украинским городам. Но в целом эта тактика ракетного террора уже потерпела поражение. Украина пережила зиму, энергетическая система выстояла, и сегодня коренным образом повлиять на украинскую экономику, логистику враг уже не сможет", - добавил Юсов.

Ракетный террор со стороны России

Как сообщал УНИАН, последняя массированная ракетная атака россиян состоялась 9 марта, она длилась более 6 часов.

По данным Генштаба ВСУ, вражеские войска осуществили запуски 95 ракет различного базирования, среди них - 6 крылатых ракет Х-47 "Кинжал", 20 крылатых ракет морского базирования "Калибр". 34 крылатые ракеты были уничтожены нашими защитниками. Также враг использовал для удара восемь БПЛА типа "Шахед-136", половина которых была сбита.

11 марта министр обороны Алексей Резников сообщил, что с октября 2022 года россияне совершили 15 массированных ракетных атак по территории Украины, за этот период они запустили более 820 только крылатых баллистических ракет.

Вечером 17 марта оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed - 136/131.Силами и средствами Воздушных войск в разных областях Украины уничтожено 11 из 16 запущенных БПЛА.

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