Сейчас россияне держат в Черном море 20 ракет "Калибр".

Россияне вывели в Черное море 20 "Калибров" и могут их применить. Об этом в эфире информационного телемарафона предупредила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, на вероятность ракетной атаки указывают атаки "Шахедами", которые враг использует для обнаружения наших систем ПВО.

"Как только заговорили о продлении зернового соглашения, начались атаки "Шахедами". Вновь испытывают наши силы противовоздушной обороны, а это может свидетельствовать о подготовке применения более существенного оружия, тех же "Калибров"", - отметила Гуменюк.

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Кроме того, по словам спикера, активность вражеской авиации и беспилотников свидетельствует о том, что оккупанты продолжают разведку.

"Ракетная опасность достаточно высока" - резюмировала Гуменюк.

Нетипичная активность российского флота в Черном море - что известно

Ранее ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала о нетипичной активности вражеского флота в Черном море. В частности, по ее данным, россияне пытаются демонстрировать свое максимальное присутствие в Черном море.

Это может быть связано как с готовностью нанести по Украине ракетные удары, так и с недавними событиями со сбитием РФ американского БПЛА в международных водах.

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