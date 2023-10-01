Российские войска укрепляют оборону временно оккупированного Крыма. Как сообщает партизанское движение "АТЕШ", после успешных ударов Украины россияне строят оборонительные линии возле Феодосии.
"После успешных атак украинских сил по военным объектам в Крыму и успехам на поле боя оккупанты приступили к сооружению новых фортификаций на полуострове. "АТЕШ" сформировал группы, которые ездят по всему Крыму и собирают информацию про оборонительные сооружения. Мы сделаем все возможное для их успешного прорыва Силами обороны Украины", - пообещали партизаны.
Отмечается, что уже были зафиксированы следующие сооружения вблизи Феодосии:
- "зубы дракона" были зафиксированы со стороны Феодосии (45.156696, 35.578420);
- укрепления и фортификации - со стороны Батального (45.178972, 35.560656).
Центр национального сопротивления (ЦНС) со ссылкой на крымское подполье добавляет, что также была зафиксирована переброска средств ПВО в Симферополь:
"Российские военные получили новые распоряжения по повышению обороноспособности оккупационных войск на полуострове".
Как россияне пытаются уберечь боевые катера в Крыму
Ранее сообщалось, что российские войска в Крыму перебрасывают боевые катера типа "Раптор" сухопутными путями, поскольку боятся ударов украинских безпилотников.
Отмечалось, что россияне перебрасывали судна по трассе "Н06", они были размещены на машинах, которые двигались в сторону Севастополя.