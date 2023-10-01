Сообщается, что российские военные получили новые распоряжения по повышению обороноспособности на полуострове.

Российские войска укрепляют оборону временно оккупированного Крыма. Как сообщает партизанское движение "АТЕШ", после успешных ударов Украины россияне строят оборонительные линии возле Феодосии.

"После успешных атак украинских сил по военным объектам в Крыму и успехам на поле боя оккупанты приступили к сооружению новых фортификаций на полуострове. "АТЕШ" сформировал группы, которые ездят по всему Крыму и собирают информацию про оборонительные сооружения. Мы сделаем все возможное для их успешного прорыва Силами обороны Украины", - пообещали партизаны.

Отмечается, что уже были зафиксированы следующие сооружения вблизи Феодосии:

"зубы дракона" были зафиксированы со стороны Феодосии (45.156696, 35.578420);

укрепления и фортификации - со стороны Батального (45.178972, 35.560656).

Центр национального сопротивления (ЦНС) со ссылкой на крымское подполье добавляет, что также была зафиксирована переброска средств ПВО в Симферополь:

"Российские военные получили новые распоряжения по повышению обороноспособности оккупационных войск на полуострове".

Как россияне пытаются уберечь боевые катера в Крыму

Ранее сообщалось, что российские войска в Крыму перебрасывают боевые катера типа "Раптор" сухопутными путями, поскольку боятся ударов украинских безпилотников.

Отмечалось, что россияне перебрасывали судна по трассе "Н06", они были размещены на машинах, которые двигались в сторону Севастополя.

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