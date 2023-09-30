Враги очень напуганы из-за атак украинских дронов, отметили в "Атеш".

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики перебрасывают боевые катера типа "Раптор" (используются для патрулирования береговой линии полуострова) сухопутными путями, поскольку боятся ударов украинских безпилотников.

Противники перебрасывали судна по трассе "Н06", они были размещены на машинах, которые двигались в сторону Севастополя, сообщило партизанское движение "Атеш" в Telegram.

"Во время разведывательного задания агент "Атеш" зафиксировал перебрасывание боевых катеров типа "Раптор"… Очевидно, что рашисты очень испуганы атаками украинских дронов, и вскоре не останется мест в Черном море, где они будут в безопасности", - отметили партизаны.

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Киев решил силовым путем освободить оккупированный россиянами Крым после того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину.

В Крыму уже много раз звучали взрывы, в частности, серьезные повреждения получал построенный противником Крымский мост. Кроме того, была атакованы вражеские корабли. Напомним, в середине сентября стало известно, что в Севастополе была поражена вражеская субмарина и большой десантный корабль "Минск".

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 20 кораблей и катеров, в том числе флагман своего Черноморского флота - крейсер "Москва".

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