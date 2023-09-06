Группа "реалистов" считает, что лето следующего года должно быть новой определенной чертой.

Запад касательно прогнозов дальнейших событий в войне РФ против Украины разделился на три группы. Некоторые из них считают, что в следующем году в горячей фазе будет пауза.

"Первый трек - это так называемые "реалисты", которые говорят, что все равно, рано или поздно, придется ставить на паузу горячую фазу войны. Они понимают, что это противостояние не завершится, но хотят понять когда будет эта пауза. Аргументы, которые приводят эти реалисты, например, я слышал такой: многие планируют в своих бизнес-планах международных организаций лето следующего года. Это как крайний срок для рассмотрения многих вопросов. Сначала все складывается в головах, а потом в реальных действиях политиков. Я много раз слышал, что лето следующего года должно стать новой чертой", – сказал председатель правления Украинского кризисного медиа-центра и дипломатический советник президента Украины (2014-2015) посол Валерий Чалый

По его словам, именно эта группа предполагает, что Украина может быть членом НАТО, но мандат 5-й статьи будет распространяться только на определенные территории. Также есть группа, которая считает, что Украине надо уступить и пойти на компромиссы. Они убеждены, что ситуация с мобилизационным ресурсом у Украины будет ухудшаться, а потому сейчас ситуация для переговоров лучше, чем будет потом.

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"Третья группа – те, кто считает, что если мы пропустим момент с концентрацией усилий наших и мира, то потом гораздо сложнее будет ставить на место военных преступников и тех, кто разрушил мировой порядок, чем сегодня", - добавил Чалый.

По мнению дипломата, проблема в том, что после вторжения РФ никогда не совпадал тайминг стратегии Украины и стратегии наших партнеров. При этом точка, в которой нужно сконцентрировать наибольшие усилия "почему-то постоянно двигалась".

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток украинские защитники и защитницы отразили многочисленные атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Луганщины, Донетчины и Запорожья. В течение суток на фронте произошло 28 боевых столкновений с врагом.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной. Противник не оставляет намерения выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

В то же время на Запорожье украинским военным удалось достичь определенного успеха в направлении Работино-Новопрокоповка. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

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