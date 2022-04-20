Потери на поле боя и значительные военные просчеты заставили россиян менять тактику.

Тезис российской пропаганды о "нескольких этапах" войны в Украине - ложный. На самом деле враг рассчитывал на успешную реализацию одного и единственного этапа.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник в интервью "РБК-Украина".

"Мы должны знать, что именно из уст российских властей прозвучал тезис о наличии в этой так называемой "специальной военной операции" нескольких этапов. На самом деле "этап" был один: молниеносное наступление, захват крупных украинских городов включая столицу, свержение украинского и установление подконтрольного Российской Федерации правительства и, наконец, возвращение Украины в сферу контроля России. То есть уничтожение украинской государственности как таковой. Это, собственно, и была главная цель агрессора. И сделать это они планировали в один этап", - заявил Мотузяник.

В то же время он подчеркнул, что россияне в панике готовили другой план, который российской аудитории "продали", как "второй этап спецоперации".

"Многочисленные потери, просчеты в планировании боевых действий и яростное сопротивление украинцев в конце заставили российское руководство внести существенные коррективы. Поэтому теперь они говорят о наличии так называемого "плана Б", который якобы включал лишь установление полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. Именно это они сейчас и пытаются сделать", - отметил Мотузяник.

Как известно, секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил начало новой фазы российского наступления на востоке Украины.

Ночью и утром 19 апреля российские силы сосредоточились на прорыве обороны Луганской и Донецкой области. Также в планы оккупантов входит полный контроль над Мариуполем.

Продолжаются обстрелы южных городов Украины.

В Минобороны также констатировали, что битва украинских защитников с российскими оккупантами за Донбасс длится уже несколько дней. Захватчики активизировали наступательные действия на Луганщине и Донетчине.

Российские оккупанты хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до 9 мая, а также удержать "сухопутный коридор" в оккупированный Крым.

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