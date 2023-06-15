По имеющимся данным, в Брянскую область перемещен дивизион берегового ракетного комплекса "Бал".

Российская Федерация переместила в Брянскую область у северных границ Украины ракетный комплекс "Бал" для поражения объектов в 7 северных и центральных областях Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифингесообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

Бригадный генерал отметил, что российские захватчики увеличивают количество тактических групп ракетных войск в приграничных с Украиной районах.

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В частности, по имеющимся данным, в Брянскую область перемещен дивизион берегового ракетного комплекса "Бал".

"В связи с этим, возрастает угроза нанесения ударов противником ракетами типа Х35, дальность стрельбы которой позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей", - сказал Громов.

В Military Media Center уточнили, что дальность стрельбы ракет типа Х35/Х35У составляет до 500 км.

Перемещенный дивизион берегового ракетного комплекса "Бал" принадлежит 11-й отдельной береговой ракетной артиллерийской бригаде береговых войск Черноморского флота РФ.

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Украина постоянно призывает союзников и партнеров усиливать систему противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы сбивать все крылатые и баллистические ракеты, которыми Российская Федерация обстреливает украинские города.

Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты решили использовать комплекс "Бал", для ударов по наземным объектам в Украине, сообщает отмечается, что такими ракетными комплексами укомплектована 11-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада береговых войск ЧФ. Ее местом постоянной дислокации является поселок Уташ в Краснодарском крае.

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