У россиян, похоже, немалые трудности с производством ракет.

Российское военное командование перебросило в Брянскую область дивизион ракетного комплекса "Бал", предназначенного для уничтожения кораблей в море. Оккупанты решили использовать эти ракеты для ударов по наземным объектам в Украине, сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что такими ракетными комплексами укомплектована 11-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада береговых войск ЧФ. Ее местом постоянной дислокации является поселок Уташ в Краснодарском крае.

"Дивизион предназначен для поражения кораблей. Однако за неимением соответствующих ракет "Бал" сравнили по дальности и возможности стрельбы по сухопутным целям из БРК "Бастион", использующего сверхзвуковую ракету "Оникс" – говорится в сообщении.

Отмечается, что "Бал" в отличие от "Бастиона" с его "Ониксами", укомплектовали ракетами Х-35/35У. После модернизации в 2021 году они получили вдвое большую дальность действия – 500 км вместо 260.

Ракетные удары оккупантов по Украине – последние новости

В течение мая российские оккупанты устроили кампанию интенсивных ракетных ударов по Украине, в первую очередь по Киеву. Как подсчитали аналитики, за месяц агрессор выпустил по Украине более 500 ракет и ударных дронов общей стоимостью в 1,7 миллиарда долларов.

В июне ракетные обстрелы продолжились, но с несколько меньшей интенсивностью. В последний раз значимое количество ракет враг запустил ночью 9 июня. Всего было выпущено 7 ракет и 10 БПЛА, из которых удалось сбить только половину.

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