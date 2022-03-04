Комментируя переговоры с Россией, которая ведет себя как террорист, Подоляк отметил, что сейчас есть необходимость решать гуманитарные вопросы.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия своими действиями хочет вызвать панику в Украине, чтобы заставить украинские власти подписать любые соглашения на условиях РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции во Львове, отвечая на вопрос о том, стоит ли проводить переговоры с РФ, которая ведет себя как террорист.

Подоляк подчеркнул, что переговоры - это один из обязательных этапов войны.

"У нас есть на сегодня потребность решать гуманитарные вопросы. Вы можете называть их террористами, ведь они ведут сегодня войну, мягко говоря, нарушая правила ведения войны. Они атакуют гражданское население, разрушают не только военную, но и гражданскую инфраструктуру, чтобы создать панические настроения", - отметил он.

По мнению советника руководителя ОП, Россия так поступает потому что ничего не может поделать с украинской армией.

"Они хотят вызвать именно панические настроения в Украине, чтобы на правительство Украины и президента было давление, что давайте подпишем любые сделки с РФ на условиях РФ. Это их тактика, они так ведут войну. К сожалению, западный мир и наши партнеры еще не до конца понимают, что это уже террористическая угроза миру", - подчеркнул он.

В частности, Подоляк напомнил, что сегодня ночью российские войска бомбили Запорожскую АЭС, и назвал это нонсенсом.