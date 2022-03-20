По данным агентурной разведки, по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков-Малая Рогань на временно неподконтрольной территории есть признаки подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны с минированием пути.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук
Она призвала ответственных лиц срочно принять меры безопасности.
"Требую от российской стороны прекратить провокации и циничные нарушения международного гуманитарного права!" - подчеркнула чиновник.
Гуманитарные коридоры 20 марта
Ранее Ирина Верещук сообщила, что на 20 марта согласовано 7 гуманитарных коридоров.
- из Мариуполя в Запорожье;
- из Села Бобрик в Бровары;
- из села Тарасовка в Бровары;
- из Бородянки в Белую Церковь;
- из Харькова гуманитарные грузы.