Верещук требует от российской стороны прекратить провокации и циничные нарушения международного гуманитарного права.

По данным агентурной разведки, по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков-Малая Рогань на временно неподконтрольной территории есть признаки подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны с минированием пути.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук

Она призвала ответственных лиц срочно принять меры безопасности.

"Требую от российской стороны прекратить провокации и циничные нарушения международного гуманитарного права!" - подчеркнула чиновник.

Гуманитарные коридоры 20 марта

Ранее Ирина Верещук сообщила, что на 20 марта согласовано 7 гуманитарных коридоров.

из Мариуполя в Запорожье;

из Села Бобрик в Бровары;

из села Тарасовка в Бровары;

из Бородянки в Белую Церковь;

из Харькова гуманитарные грузы.

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