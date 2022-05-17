Оккупанты имитируют атаки украинских военных на мирное население для съемок пропагандистских видео.

В Мариуполе оккупанты имитируют атаки украинских военных на мирное население для съемок пропагандистских видео.

Об этом сообщается на странице Мариупольского горсовета в Telegram.

Отмечается, что возле 33-й школы в городе установлен блокпост переодетых в форму Вооруженных сил Украины россиян. Местные считают, что враг готовит провокации.

"Рядом происходит перезахоронение тел убитых российской армией мариупольцев. Работает большое количество техники и бригад зачистки. Жители сообщают, что рашисты могут устроить провокации с реальными атаками на местное население", - добавили в горсовете.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты хотят отдать Мариуполь "кадыровцам". Город оказался слишком недружелюбным к рашистам. Поэтому для запугивания и подавления сопротивления планируется отдать Мариуполь чеченцам.

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