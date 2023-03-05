Съемочная группа попала под артиллерийский обстрел. Напуганный пропагандист не мог собраться.

Скандал со "снарядным голодом" и огромными потерями подразделений оккупантов под Угледаром стал настолько резонансным, что захватчикам "прислали" пропагандиста Владимира Соловьева вместо БК.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ", Соловьева под Угледар распорядился отправить лично глава российского Генштаба Валерий Герасимов. Пропагандиста должны были сопроводить на окраине города для правоподобия его сюжетов.

"После публичного скандала из-за гигантских потерь морпехов 155 бригады было принято решение поддержать боевой дух подразделения. В качестве подарка им решили организовать визит... Владимира Соловьева. Санкцию на приезд подписывал лично начальник Генштаба, которого и уполномочили обеспечить безопасность пребывания Соловьева в зоне боевых действий, в непосредственной близости от Угледара. Но, как выяснил ВЧК-ОГПУ, все пошло не по плану. Страна чуть не потеряла главного пропагандиста", - говорится в сообщении.

Как пишет проект, по странному стечению обстоятельств, с прибытием Соловьева в расположение морпехов, по населенному пункту их расположения был нанесен артиллерийский удар. Обошлось якобы без жертв, но "мотивационная речь Соловьева получилась несколько смазанной".

Съемочной группе пришлось после обстрелов ВСУ в короткий срок "слепить отредактированную версию вдохновляющих кадров с бесстрашными морпехами, которые готовы идти на штурм без всякой артиллерийской поддержки".

Проект отмечает, что визит Соловьева под Угледар обусловлен еще и тем, что за день до этого командир бригады морпехов наотрез отказался отправлять бойцов на штурм до момента поступления в его распоряжение востребованного боекомплекта, несмотря на запугивание со стороны старших командиров отправить его на ковер к Герасимову.

Разгром морпехов РФ под Угледаром

Российское командование бросает личный состав под Угледаром на "мясные штурмы". Из-за такой тактики и отсутствия снарядов для артиллерийских систем у россиян огромные потери людей и техники. В частности, февральский трехнедельный штурм оккупантами Угледара стал крупнейшим танковым боем за время войны и обернулся для России болезненным провалом.

Как пишет The New York Times, украинские военные перед российскими штурмами "изучали дороги, потом прятались и ждали", чтобы разбивать колонны из засад. Британская разведка опубликовала спутниковый снимок с Угледарского направления, где видно количество уничтоженной российской военной техники, принадлежавшей 155-й бригаде морской пехоты, она считается элитой российской армии. Оккупанты теряли от 150 до 300 человек в сутки во время штурма. В ВСУ подтвердили эти данные.

"Мясными штурмами" руководит генерал Рустам Мурадов. Пропагандисты пишут, что родственники "двухсотых" уже готовы к самосуду над ним.

Вас также могут заинтересовать новости: