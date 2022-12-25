На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг также обстрелял районы более 20 населенных пунктов.

В течение суток РФ била по Украине ракетами, танками и артиллерией. Только на Запорожском направлении враг вел обстрелы вблизи более 20 населенных пунктов.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации относительно российского вторжения по состоянию на 18:00 сообщает, что в течение суток оккупанты нанесли ракетный удар по району Купянска Харьковской области. Также рашисты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Северском направлении противник обстрелял позиции Сил обороны в районах четырех населенных пунктов Сумской области. На Слобожанском минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы ПЯТИ населенных пунктов Харьковской области.

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"На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты обстреляли районы более 20 населенных пунктов. В частности это спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области", - отметили в Генштабе.

На Купянском и Лиманском направлениях огневому поражению из танков и артиллерии подверглись районы более 25 населенных пунктов. На Новопавловском направлении противник нанес огневое воздействие по районам Угледара, Великой Новоселки и Времовки в Донецкой области.

"На Запорожском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи более 20 населенных пунктов. Среди них - Гуляйполе, Красное, Степное, Малые Щербаки, Щербаки и Чаривное Запорожской области, а также Никополь - Днепропетровской", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе предупредили, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Война в Украине: новые поражения РФ

Как уже сообщал УНИАН, в ВСУ назвали новые потери РФ на Бахмутском направлении. За сутки там были ранены около 80 захватчиков. В Генштабе также рассказали, что Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла два удара по районам сосредоточения российских войск.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления и район сосредоточения живой силы РФ. Кроме этого, Генштаб получил подтверждение потерь России в живой силе и технике в предыдущие дни. Также стало известно, что под Сватовым ВСУ разгромили БТР с оккупантами.

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