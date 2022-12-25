Вокруг уничтоженной техники усеяно телами российских оккупантов.

Украинские воины разгромили вражеский БТР с пехотой на Сватовском направлении. Уничтожено несколько захватчиков.

Видео с места происшествия появилось в сети. Как отметил украинский воин за кадром, российский БТР с оккупантами уничтожен на границе Харьковской и Луганской областей.

"Одни в пакетах, одни остались грязными, там еще пакеты. Такова бесславная смерть. Скорее всего, они в РФ считаются пропавшими без вести", - сказал воин, показывая место атаки.

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На кадрах видны тела российских захватчиков и их уничтоженный БТР. Некоторые трупы уже упаковали в санитарные пакеты.

Война в Украине - свежие новости с фронта

Уже не первый месяц российские оккупанты бессмысленно тратят свое время и силы, штурмуя "крепость" Бахмут. Бойцы ВСУ крепко держат оборону города.

Кроме того, по мнению аналитиков, украинские военные вероятно, подошли на один населенный пункт ближе к Сватово. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что гауляйтеры сбежали из города.

При этом темп продвижение российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлилось в последние дни, хотя размышлять, достигло ли кульминации наступление, пока рановато.

За минувшие сутки украинские воины отбили вражеские атаки в районе 15 населенных пунктов на Харьковщине и Донбассе.

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