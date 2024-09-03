Отмечается, что мощность перегонки установки Евро+, которую остановили, составляет 6 миллионов тонн нефти в год.

Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефти" приостановил работу комбинированной установки переработки нефти Евро+. Причиной стал пожар в воскресенье, 1 сентября, после атаки дронов.

Издание Reuters пишет, что завод может возобновить переработку нефти на установке Евро+ после ремонта примерно через пять-шесть дней.

Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российскому газовому гиганту "Газпром", пострадал в результате недавней атаки беспилотников 1 сентября, когда Украина также атаковала российские электростанции.

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На долю установки "Евро+" приходится около 50% всех мощностей завода по первичной переработке нефти, поскольку мощность ее установки перегонки нефти составляет 6 миллионов тонн нефти в год. В состав "Евро+" также входят установка риформинга мощностью 1 млн тонн в год и установка гидроочистки дизельного топлива мощностью 2 млн тонн в год.

В 2023 году Московский завод переработал 11,6 млн тонн нефти, выпустив 2,6 млн тонн бензина, 3,3 млн тонн газойля, 2,3 млн тонн мазута и 0,9 млн тонн авиакеросина.

Атака на Московский НПЗ 1 сентября 2024 года - главные новости

1 сентября в России заявляют о беспилотниках, которые атакуют объекты в Московской и Тверской области. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько беспилотников нацелились на Московский НПЗ и вызвали пожар в "отдельном техническом помещении" на заводе. Позднее государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило, что пожар удалось ликвидировать.

По словам российского чиновника, повреждений и пострадавших якобы нет, как и угрозы работе НПЗ. В то же время Astra в Telegram сообщила, что местные жители заметили "факел", который пылает на НПЗ.

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