При министерстве будет работать два агентства по закупкам.

При Министерстве обороны будет работать два агентства, аналогичные NSPA: одно - "Агентство оборонных закупок" - занимается всем, что касается вооружения, второе будет заниматься тыловыми вещами - закупками амуниции, топлива, питания, вопросами логистики и тому подобное за прозрачными западными стандартами.

Об этом в комментарии LB.ua заявил министр обороны Алексей Резников.

Министр подчеркнул, что работать с действующими спецэкспортерами, которых передали в Минобороны, сложно из-за того, что они настроены прежде всего на экспорт украинского оружия, а не импорт, что сейчас не является актуальным, и большую коммерческую составляющую и внутреннюю конкуренцию среди них.

По словам министра, "Агентство оборонных закупок" создавалось по образцу натовской логистической организации NSPA (NATO Support and Procurement Agency), чтобы сделать закупки оружия для Украины прозрачными и исключить коррупцию.

"NSPA-это агентство НАТО по закупкам и поддержке. Это такой своеобразный "Amazon", только с товарами милитарного назначения. Именно по этой модели с учетом стандартов НАТО создано Агентство оборонных закупок Минобороны. Это прозрачный механизм, который понятен для наших партнеров, для бизнеса, для производителей. Работа по созданию этого агентства началась в конце января и должна была закончиться в марте. Но из-за полномасштабного вторжения России завершение процедур было отложено, ведь возникло множество насущных задач. Несколько недель назад мы Агентство официально зарегистрировали, и сейчас начнется развертывание его работы. То есть это модель НАТО, которую мы распространим на нашу практику, чтобы процесс закупок более прозрачным и эффективным. В такой способ мы осуществляем интеграцию в НАТО де-факто, о чем я также неоднократно говорил", - сказал Резников.

Он также отметил, что работу "Агентства оборонных закупок" сможет курировать и при необходимости приобщаться к аудиту Defense Reform Advisory Board, международная совещательная группа высокого уровня, в состав которой входят представители стран-членов НАТО.

Как писал УНИАН, маневренные ракетные системы HIMARS помогают Украине отбивать атаки русской артиллерии на Востоке, но США говорят о сложностях с поставками большего числа ракетных установок и боеприпасов дальностью до 300 километров к ним.

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