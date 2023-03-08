Министр обороны Алексей Резников отрицает причастность Украины к подрыву газопроводов РФ в Балтийском море.
Об этом Резников сказал в Стокгольме, где участвует в заседании министров обороны страны ЕС. Он прокомментировал инцидент на фоне публикаций в западной прессе об "украинском следе".
"Для меня это довольно странная история, она не имеет ничего общего с нами. Я думаю, что официальное расследование, проводимое соответствующими властными структурами, опишет все детали. Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наша деятельность", - подытожил министр.
Взрывы на "Северном потоке" - что известно
В конце сентября 2022 года в нитях российского газопровода "Северный поток-1" и "Северный поток-2" резко упало давление.
Власти Швеции, Дании и Германии начали расследовать инциденты на газопроводах. В результате стало известно, что причиной стала серия взрывов. На Западе в подрыве газопровода заподозрили саму Россию.
По оценке экспертов, лишь некоторые страны имеют технические возможности провести такие подводные взрывы - Украина в этот список не входит.
Однако 7 марта 2023 года, газета "New York Times" написала, ссылаясь на проверенных официальных лиц в США, что новые разведывательные данные свидетельствуют о том, что атаку на газопроводе "Северный поток" осуществила "проукраинская группа". Однако причастность правительства Украины к этому - не найдена.
Белый дом уже призвал "не забегать вперед" с выводами относительно того, кто стоит за подрывом российского газопровода "Северный поток" в прошлом году.