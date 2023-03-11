Также группа из украинского Агентства оборонных закупок пройдет обучение вместе с их норвежскими коллегами.

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Норвегию за решение передать Украине две установки противовоздушной обороны NASAMS.

Как сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter, он был рад принимать норвежского коллегу Бьерна Арильда Грама. "Ключевой приоритет - это противовоздушная оборона. Хорошие новости: две дополнительные комплектные боевые установки NASAMS и тренировки украинского персонала. Также группа из украинского Агентства оборонных закупок пройдет обучение с их норвежскими коллегами. Благодарю вас", - сообщил Резников.

NASAMS для Украины

В сотрудничестве с США Норвегия предоставит Украине две огневые установки противовоздушной обороны NASAMS. Норвегия также будет обучать украинский персонал обслуживанию и эксплуатации системы.

Видео дня

7 ноября 2022 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide. Он поблагодарил за это партнеров: Норвегию, Испанию и Соединенные Штаты Америки.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский отметил помощь норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS в защите украинского неба от российских ракет во время массированной атаки.

10 января 2023 года министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что Канада закупит у США для Украины комплекс NASAMS.

США ранее заявляли о намерении передать Украине восемь систем NASAMS.

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