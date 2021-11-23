Он отмечает, что в соответствующем резерве сейчас более 200 тысяч украинцев.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о готовности сил территориальной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова", к которому присоединился по видеосвязи.

Отвечая на вопрос о якобы небывалой мобилизации резервистов в России, и планирует ли Украина подобные действия в ответ, Резников отметил: "Украина, к счастью, давно планирует. Потому что мы с вами учимся сопротивляться уже 8-й год. Благодаря народным депутатам принят соответствующий закон, который с 1-го января начнет действовать... Закон О Национальном сопротивлении, о всеобъемлющей обороне. Поэтому у нас есть понимание территориальной обороны, у нас более 200 тысяч уже в резерве украинцев, украинок, которые прошли через этот фронт, имеют соответствующий опыт".

Он добавил, что эти люди добровольно вызвались быть в этом резерве, и по сути, являются военнообязанными.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе ранили бойца ООС"В случае необходимости развертывание батальонов территориальной обороны будет происходить в соответствии с законом. Будут использоваться резервы, вооружение, есть командующий. Это еще дополнительный вид Вооруженных сил как территориальная оборона - так же, как и другие виды. Поэтому мы готовы", - заверил Резников.

Ранее военный эксперт назвал сроки нового обострения на границе с Российской Федерацией.

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Автор: Таня Поляковская