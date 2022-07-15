Министр выразил уверенность, что Украина получит больше систем большой дальности.

На поле боя произойдут серьезные изменения в пользу Украины. Это может произойти уже до конца текущего года.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников изданию Financial Times.

"До конца этого года произойдут серьезные изменения на поле боя в пользу Украины. Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступательную кампанию, и что она будет успешной", - заявил Резников.

Министр выразил уверенность, что Украина получит более систем большой дальности, в частности, американских реактивных систем залпового огня HIMARS, которые уже "изменили правила игры в войне".

"Украина использовала их (HIMARS - ред.) за последние три недели для нанесения ударов по российским складах боеприпасов далеко за линией фронта, повредив артиллерийскую машину РФ", - отметил Резников.

Он сказал, что США сначала опасались, что отправка в Украину HIMARS приведет к эскалации войны, но теперь, по его словам, партнеры пришлют больше, в том числе с ракетами с дальностью полета 300 км.

"Я думаю, что это поэтапное движение. Мы даем им доказательство того, что мы можем использовать HIMARS с точностью и изяществом, и мы получим еще большую и большую дальность", - уверен Резников.

Глава Минобороны добавил, что западная оружие имеет большую дальность действия и точнее, чем старая украинская артиллерия советских времен, а потому теперь потери украинских военных существенно сократились в сравнении с тем, что еще в мае на Донбассе в среднем составляли до 100 человек в день.

Напомним, ранее в России началась паника из-за эффективности HIMARS. По словам военного эксперта Сергея Кузана, больше никто в мире не купит российские противоракетные системы, ведь ни С-300, ни С-400 не способны перехватывать HIMARS.

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