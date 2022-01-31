Также министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что в результате прямого вторжения в Украину Российская Федерация понесет большие, серьезные потери.

Министр обороны Украины Алексей Резников оценил вероятность оккупации российскими войсками Харькова.

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

"Вы спросили о вероятности. К счастью, могу уверенно сказать: такой вероятности нет. Объясню почему. Потому что если мы говорим о вероятности, то это 100% вероятность с точки зрения слова. Если взять теорию вероятности, то вероятность - это 100% вероятность. Такой 100% вероятности не существует. Они точно прорабатывают различные планы вторжения в случае принятия соответствующего политического решения. Поэтому есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока. Скажу больше, с ОРДЛО тоже существует вероятность. Планы разрабатываются разные. Но я сознательно понимаю, что такой вероятности по состоянию на сегодня нет", - сказал он.

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Также министр отметил, что в результате прямого вторжения в Украину Российская Федерация понесет большие, серьезные потери.

"Не только человеческого характера, потери экономические, политические, с точки зрения международного влияния. Посмотрите на показатели курса валют в России, сколько стоит рубль относительно доллара. Посмотрите, как котируются ценные бумаги или заимствования РФ последние две-три недели. Вы увидите, что они летят в пропасть", - добавил глава Минобороны.

Как сообщал УНИАН, 21 января в интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский заявил не исключил оккупации Россией Харькова.

"Я скажу реалистично: если Россия решит усилить свое обострение, конечно, они собираются делать это на территориях, где исторически есть люди, которые имеют родственные связи с Россией. Харьков, который находится под контролем украинского правительства, может быть оккупированным. России нужен повод: они скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма, мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. Это не будет только оккупация, это будет началом широкомасштабной войны", - подчеркнул Зеленский.

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