Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне .

Противник перебрасывает в приграничные районы Брянской области дополнительные подразделения для провокационных обстрелов Черниговщины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Северском направлении продолжаются мероприятия усиленной охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. По имеющейся информации, противник осуществляет переброску в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенные вблизи государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Противник не прекращает ведения наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержание сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным Крымом. Одновременно, поддерживает напряженность в Приднестровском регионе республики Молдова и на территории республики Беларусь.

Как сообщал УНИАН, накануне на Херсонщине ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами. Ракета, которая попала в запас снарядов для российских "Смерчей", была сброшена с боевого беспилотника.

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