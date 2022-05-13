Защитники Украины "откобзонили" уже почти 27 тысяч военных РФ. Потери оккупантов растут с каждым днем. Кроме живой силы, страна-оккупант теряет военную технику. Уже уничтожено 200 вражеских самолетов.
Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.05 ориентировочно составили:
- личного состава-около 26900 (+250) человек ликвидировано,
- танков-1205 (+10) ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 2900 (+27) ед.,
- артиллерийских систем-542 (+8) ед.,
- РСЗО-193 (+2) ед.,
- средства ПВО - 88 (+1),
- самолетов-200 (+1) ед.,
- вертолетов – 162 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня-405 (+7),
- крылатые ракеты-95 (+1),
- корабли / катера - 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 2042 (+23) ед.,
- специальная техника-41 (+0).
"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Кураховском направлении. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!",- добавили в Генштабе.
Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне бросили все усилия, чтобы прорвать оборону в Луганской области. Оккупанты штурмуют Рубежное, Золотое, Нижнее, окраины Северодонецка.
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