Уничтожено уже 200 вражеских самолетов.

Защитники Украины "откобзонили" уже почти 27 тысяч военных РФ. Потери оккупантов растут с каждым днем. Кроме живой силы, страна-оккупант теряет военную технику. Уже уничтожено 200 вражеских самолетов.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.05 ориентировочно составили:

личного состава-около 26900 (+250) человек ликвидировано,

танков-1205 (+10) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 2900 (+27) ед.,

артиллерийских систем-542 (+8) ед.,

РСЗО-193 (+2) ед.,

средства ПВО - 88 (+1),

самолетов-200 (+1) ед.,

вертолетов – 162 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня-405 (+7),

крылатые ракеты-95 (+1),

корабли / катера - 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2042 (+23) ед.,

специальная техника-41 (+0).

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Кураховском направлении. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!",- добавили в Генштабе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне бросили все усилия, чтобы прорвать оборону в Луганской области. Оккупанты штурмуют Рубежное, Золотое, Нижнее, окраины Северодонецка.

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