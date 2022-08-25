Министр обороны Украины Алексей Резников предлагает ввести требование военной подготовки для баллотирования на выборные должности, в том числе в Верховную Раду.
Об этом говорится в публикации Резникова на сайте интернет-издания "Украинская правда".
"Наличие военной подготовки должна стать одним из обязательных требований для работы на государственной службе, а также для баллотирования на выборные должности в органах местного самоуправления, в парламент, суды и тому подобное", - заявил Резников.
По его убеждению, все сферы должны быть проанализированы сквозь призму необходимости быть готовым к обороне.
"Можно применить к этим процессам термин "разумная милитаризация". Ведь "милитаризация" в Израиле, Швеции, Швейцарии с одной стороны и России и Северной Корее с другой имеют принципиальные отличия. Важно не потерять суть", - добавил он.
Напомним, несколько ранее председатель Комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев анонсировал сокращение количества госслужащих.