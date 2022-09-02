Об этом стало известно по результатам разговора Резникова со шведским коллегой Петером Гультквистом.

Швеция предоставит украинским военным "некоторые важные и ценные инструменты".

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Прекрасные новости о новом пакете военной помощи от Швеции, который мой друг и коллега, глава Минобороны Швеции Петер Гультквист подтвердил сегодня...", - отметил он.

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Резников не уточнил подробностей, однако заметил, что "некоторые важные и ценные инструменты" будут предоставлены украинским военным на передовой.

Напомним, Швеция выступила против полного запрета на выдачу виз россиянам. По словам министра миграции Андерса Игемана, полное прекращение выдачи российских виз может привести к ошибкам.

"Мы хотим, чтобы санкции в первую очередь ударили по политической и экономической элите России. Если вы введете полную остановку выдачи виз, это будет означать, что в ЕС не смогут приезжать диссиденты или исследователи, а обмен с Россией, возможно, нам все еще нужен", — считает Игеман.

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