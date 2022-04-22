Британия совместно со своими союзниками предоставляет украинским солдатам новые виды вооружения, которые они не использовали ранее.

Небольшое количество украинских военнослужащих проходит обучение в Великобритании после того, как премьер страны объявил об усилении военной помощи Украине в борьбе с Россией.

Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя Джонсона, в этом месяце войска начали тренировки на бронированных патрульных машинах, подаренных Британией.

Великобритания предоставляет Украине 120 бронированных патрульных машин, в том числе Mastiff, который может использоваться как разведывательная или патрульная машина.

Пресс-секретарь заявил, что страна совместно со своими союзниками предоставляет украинским солдатам новые виды снаряжения, которые они, возможно, не использовали ранее.

"Разумно, чтобы они прошли необходимую подготовку, чтобы наилучшим образом использовать ее", — сказал представитель.

С самого начала войны Великобритания предоставила Украине противокорабельные, зенитные и легкие противотанковые средства, которые оказались полезными для использования мобильными украинскими истребителями против российской бронетехники.

Военные США также обучают украинских военнослужащих использованию гаубичной артиллерии, в то время как Великобритания обучает украинцев в Польше обращению с зенитными орудиями.

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