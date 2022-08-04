Оккупантам не удалось полностью восстановить работу моста.

Оккупанты не смогли полностью отремонтировать Антоновский мост на Херсонщине. Военная техника все еще не может им воспользоваться, хотя проезд легковых авто и возможен.

Об этом депутат Херсонского областного совета, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань написал в Facebook.

"То, что россияне полностью отремонтировали Антоновский мост не соответствует действительности. Да, проезд легкового транспорта возможен, но не тяжелой военной техники", - написал он.

Вместо полноценного ремонта оккупанты просто положили на дыры дорожные плиты.

"Хотя орки говорят, что мостом занимаются те, кто делал Крымский, и технология известна, и якобы проекты есть, на практике - они просто положили на дыры дорожные плиты и все", - отметил советник главы ОВА.

Напомним, украинская армия в ночь на 27 июля нанесла точечные удары по Антоновском мосту, расположенном возле захваченного оккупантами Херсона. Мост был поврежден, и противник потерял транспорт и логистические пути.

Позже стало известно, что оккупанты пытаются восстановить Антоновский мост.

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