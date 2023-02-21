ВСУ усилятся боевыми машинами, способными вести дальнобойный высокоточный огонь.

В новом пакете военной помощи США передадут Украине особые боевые машины пехоты Bradley, способные вести дальнобойный высокоточный огонь.

Как сообщает Defence Express, это довольно редкая машина даже для армии США по сравнению со всеми другими версиями Bradley. Есть информация, что всего их было выпущено только 55 единиц.

Речь идет о Bradley Fire Support Team Vehicle с индексом М7, сокращенное название - BFIST.

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Это не просто БМП, а машина наведения высокоточного вооружения и разведки.

Новый пакет помощи США - что сообщалось

Напомним, 20 февраля во время визита в Киев президент США Джо Байден объявил новый пакет военной помощи для Украины. Общая сумма поддержки оценивается почти в 500 миллионов долларов.

В частности, в пакет помощи вошли: дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS; артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров; минометные снаряды калибра 120 миллиметров; четыре радиолокационные системы; дополнительные ПТРК Javelin и подрывные снаряды к ним; боевые машины пехоты Bradley; около 2000 противотанковых ракет; противопехотные мины Claymore.

М7 Bradley BFIST - что известно о БМП

М7 Bradley BFIST создавалась в 90-е годы на базе M2A2 Bradley ODS. Отмечается, что у указанной версии БМП есть целый ряд особенностей. А именно:

вместо ПТРК TOW на ней установлен лазерный дальномер-подсветитель и система обнаружения целей, которая позволяет работать на расстоянии в 20 км;

наличие системы позиционирования на основе спутниковой навигации и инерциальной системы, что позволяет точно определять координаты цели и передавать их для поражения артиллерией;

возможность подсвечивать цели для ударов боеприпасами с лазерной системой наведения.

По мнению экспертов, передача таких БМП Bradley имеет большое значение.

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