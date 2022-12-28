По словам секретаря СНБО, украинцы прошли половину пути к победе.

В СНБО предупредили граждан, что в агрессивной войне РФ против Украины остался "самый тяжелый отрезок".

Сейчас надо окончательно освободить все территории Украины и главное - наказать РФ за преступления, написал в Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной - ликвидация государственности, уничтожение украинцев как нации. Время максимального сосредоточения - мы прошли половину пути к победе. Но впереди самый тяжелый отрезок - окончательно выбросить агрессора с нашей земли и наказать за преступления", - говорится в твите.

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Война в Украине: последние новости

По последним данным, ВСУ ликвидировали около 103 тысяч 770 оккупантов. Кроме того, что защитники Украины вчера "минуснули" 550 рашистов.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что война может длиться не менее 2-3 лет, ввиду ресурсов России.

В то же время генерал Вооруженных сил Украины и бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что Украине надо готовиться к затяжной войне. По его мнению, боевые действия не закончатся в феврале или марте следующего года.

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