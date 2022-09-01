Некоторые народы даже не хотят иметь отношения к РФ.

Россия уже начинает понемногу "расшатываться", а те народы, которые она когда-то колонизировала, сейчас хотят отделиться. Говорить о том, что будет с РФ после нашей победы, можно будет только тогда, когда страна-агрессор потеряет все свои "колонии".

Об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов

"Должна произойти очень простая вещь: РФ должна избавиться от тех колоний, которые она захватила в XIX-XX веке... Нам надо понимать, что Россия - одна из немногих стран, которая в современном XXI веке имеет колонии... РФ забрала у этих людей язык, традиции, она забрала у них культуру, она их колонизировала. Потому что то, что у них там есть - это колонии, их надо освободить, чтобы эти народы стали свободными", - отметил он.

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По мнению Данилова, только тогда, когда РФ потеряет все свои "колонии", можно будет говорить о ее дальнейшей судьбе. Он отметил, что народы Ичкерии и Татарстана уж точно не хотят быть в составе страны-агрессора.

"Они даже не хотят иметь отношения к РФ, они начинают потихоньку шататься", - добавил Данилов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что экс-депутат Госдумы спрогнозировал, как закончится война.

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