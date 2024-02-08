В результате вражеской атаки пострадали правоохранители.

Сегодня ночью дроны РФ атаковали Одессу, в результате атаки ранения получили двое патрульных, которые направлялись на помощь людям.

"По уточненным данным, во время ночной атаки пострадали двое патрульных полицейских, которые направлялись на место попадания для оказания помощи гражданам. Во время повторного взрыва правоохранители получили минно-взрывные травмы. Они госпитализированы, их состояние стабильное", - прокомментировали последствия ночной дроновой атаки на Одессу в Силах обороны юга.

Также военные показали видео и фото разрушений, которым подверглось учебное заведение в городе из-за удара российской армии. "Разбить колледж, напугать детей, нарушить учебный процесс - все это средства террора, которыми враг давит на мирных одесситов. Так молодому поколению навязывается "русский мир"?" - отмечают в Силах обороны.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры заявили, что сейчас начато расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, ночью 8 февраля вооруженные силы РФ совершили воздушную атаку ударными беспилотными летательными аппаратами по Одессе.

"Осмотр места происшествия продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении. На фото, которые обнародовала прокуратура, зафиксировано, в том числе обломки дрона возле учебного заведения.

В центре внимания украинские новости - Одесса была атакована вражескими дронами

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 февраля во время российской атаки юга вражеские дроны попали в гражданскую инфраструктуру Одессы. В частности, ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также повреждено учебное заведение - пробита крыша, перекрытия, выбиты окна.

По данным Сил обороны юга, враг направил БПЛА-камикадзе типа Shahed-131/136 из акватории Черного моря и временно оккупированной части Херсонщины на 3 региона. Десять дронов подразделениям противовоздушной обороны удалось уничтожить: 5 - в Одесской, 3 - в Николаевской, 2 - в Винницкой области. В Николаеве враг тоже попал по гражданской инфраструктуре. Повреждены жилые дома, промышленный объект и спортивно-оздоровительный комплекс.

Стоит отметить, что защитники украинского неба активно борются с российскими беспилотниками. По состоянию на сегодня уже уничтожен 7 191 вражеский дрон оперативно-тактического уровня.

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