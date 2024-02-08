В частности, ВСУ за сутки уничтожили 910 оккупантов, 24 артсистемы та один вертолет.

В течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили еще 910 российских оккупантов, которые пришли с войной на украинскую землю.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили уже около 392 тыс. 380 (+910 за сутки) человек.

Вражеских танков было уничтожено 6 тыс. 383 (+11) единицы, боевых бронированных машин – 11 тыс. 899 (+20), артиллерийских систем – 9 тыс. 411 (+24), реактивных систем залпового огня - 980.

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Кроме того, средств противовоздушной обороны российских захватчиков было уничтожено 666 (+1) единиц, самолетов – 332, вертолетов - 325 (+1), беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 тыс. 191 (+14), крылатых ракет – 1 тыс. 880 (+31).

Также кораблей/катеров было уничтожено 24 единицы, подводных лодок – 1, автомобильной техники и автоцистерн – 12 тыс. 513 (+27), а специальной техники – 1 тыс. 505 (+8). В Генштабе добавили, что все данные еще уточняются.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 8 февраля, в Силах Специальных Операций ВСУ заявили, что воины ССО на одном из направлений фронта провели сложную спецоперацию"Говерла", в результате которой Силы обороны Украины улучшили оперативно-тактическое положение.

Так, противников было выбито из опорного пункта на господствующей высоте. Кроме того, в плен были взяты двое вражеских десантников.

В ССО отметили, что взять под контроль этот опорный пункт врага подразделениям Сил обороны не удавалось несколько месяцев. После того, как "опорник" был "зачищен" от противников, на высоту зашли определенные подразделения Сил обороны Украины.

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