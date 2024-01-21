Кое-что важное удалось уничтожить ракетным войскам.

Авиация Сил обороны Украины нанесла новые удары по оккупантам, выискивая, где именно враг расположил свои силы на фронте.

В сводке Генштаба говорится о том, что наши пилоты атаковали 9 районов сосредоточения личного состава и оружия противника. Благодаря работе ракетных войск Украины враг имеет такие потери:

1 пункта управления;

3 артиллерийских средства;

1 средство ПВО.

К сожалению, Россия также атаковала позиции ВСУ и мирные территории Украины - было 4 ракетных атаки, 69 ударов из авиации, 50 обстрелов из РСЗО. Из-за действий оккупантов есть новые жертвы, разрушениям подверглись дома людей и другая гражданская инфраструктура.

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Зеленский акцентировал на опасности из-за самолетов России

В своем недавнем интервью британскому Channel 4 News президент Украины Владимир Зеленский напомнил, какими опасными являются самолеты РФ для Украины.

Политик подчеркнул, что современная война - это битва технологий и оружия. Сейчас враг имеет возможность атаковать Украину самолетами и разнообразными системами с 3 плацдармов: материковой России, временно оккупированного Крыма и Беларуси.

В этом контексте Зеленский отметил, что миру было бы дешевле предоставить Украине необходимые системы для защиты. "Особенно, когда мы знаем, что они у них есть", - вспомнил президент Украины.

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