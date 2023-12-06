Захватчик расстрелял жителя Киевской области, который развозил соседям по селу еду и другую гуманитарную помощь от местной церкви.

Российскому захватчику из Бурятии объявлено о подозрении за убийство мирного жителя во время оккупации Киевской области. Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram.

"Полицейские установили, что в марте 2022 года во время оккупации Киевской области военнослужащие РФ расстреляли 49-летнего мужчину, который развозил соседям по селу еду и другую гуманитарную помощь от местной церкви", - говорится в сообщении.

В частности, российские захватчики совершили по гражданскому авто не менее 21 выстрела из автоматического огнестрельного оружия. При этом пострадавший получил пулевое ранение, однако оставался живым.

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"Оккупанты принудительно вытащили его из автомобиля и пытались провести допрос, однако в связи с ранениями мужчина был не в состоянии отвечать на их вопросы. Не получив от жертвы ответов, оккупанты расстреляли его и выбросили тело в канализационный колодец", - отмечается в сообщении.

Зверства российских оккупантов

Как сообщал УНИАН, начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков (Позывной" Маршал") заявлял, что Россия пошла на зверства в Украине, прежде всего, из-за отправки в нашу страну военнослужащих из Бурятии, известных своей жестокостью.

Недавно стало известно, что мобилизованный россиянин из Бурятии инсценировал собственную смерть, чтобы не возвращаться на войну в Украине. Он купил поддельное свидетельство о смерти.

2 ноября Улан-Уденский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к 5 годам колонии строгого режима за дезертирство.

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