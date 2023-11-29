Оккупанты похищали украинских патриотов и подвергали их многочисленным пыткам.

Российскому генерал-лейтенанту-заместителю командующего центрального военного округа России Евгению Поплавскому объявлено подозрение за совершение военных преступлений в Украине. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что после захвата Лимана в Донецкой области он лично руководил репрессиями против местных участников движения сопротивления. По его приказу оккупанты похищали украинских патриотов и подвергали их многочисленным пыткам.

В СБУ отмечают, что задокументированы факты, когда российский генерал лично участвовал в карательных акциях и пытках гражданских лиц.

Видео дня

В украинской спецслужбе сообщили, что 20 апреля 2022 года российский генерал вместе с четырьмя подчиненными ворвался в помещение местного предпринимателя. Поплавский требовал от мужчины передать складские помещения для нужд оккупантов. Там захватчики планировали снимать постановочные видео о фейковой раздаче "гумпомощи РФ".

В СБУ отмечают, что когда предприниматель с женой отказали оккупантам, то российский генерал распорядился закрыть женщину в подвале собственного дома, а ее мужа приказал схватить и забрать с собой. Перед отъездом Поплавский дал указание подчиненным бросить боевую гранату в подвал, где была жена предпринимателя, если ее муж не вернется через час.

Мужчину оккупанты привезли к одному из его складов. В СБУ отмечают, что Поплавский приставил к виску потерпевшего пистолет, заставляя его на видео "поблагодарить оккупантов за оказанную помощь" местным жителям. Бизнесмен вынужден был согласиться на условия оккупантов.

Следователи Службы безопасности сообщили Поплавскому о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (отдание приказа о совершении действий, направленных на нарушение законов и обычаев войны). Поскольку генерал находится на неподконтрольной территории Украины,то продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

Подозрения российским генералам

Вчера СБУ сообщила о подозрении российскому генерал лейтенанту- командующему дальней авиации Военно-воздушных сил РФ Сергею Кобылашу.

Он отдал приказ на проведение ракетных ударов по жилому многоэтажному дому и автостоянке в Умани Черкасской области 28 апреля этого года. В результате вражеского обстрела погибли 23 местных жителя, среди них – 6 детей. Также травмированы 9 человек, а один человек до сих пор считается пропавшим без вести.

По данным следствия, оккупанты совершили воздушный удар по городу двумя ракетами Х-101, которые были выпущены с российского тяжелого бомбардировщика ТУ-95МС.

Кобылаш принимает непосредственное участие в войне против Украины с первых дней полномасштабного вторжения РФ. До этого военный преступник "отличился", когда командовал бомбардировкой гражданской инфраструктуры в Сирии и Грузии. За это получил генеральское звание и Звезду "героя России".

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