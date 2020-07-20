Расстрел военных медиков на Донбассе: ДНК-экспертиза подтвердила личность одного из погибших

Погибший сержант Николай Илин был гражданином Эстонии, проходил службу в ВСУ на законных основаниях.

Результаты экспертизы ДНК показали, что тело, которое боевики на днях выдали Украине – это погибший военный медик Николай Илин.

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Об этом сообщает штаб ООС. Сейчас продолжается подготовка к проведению ритуала чествования павшего украинского героя.

Сообщается, что погибший сержант Николай Илин действительно был гражданином Эстонии, проходил военную службу в подразделении ВС Украины на законных основаниях.

Напомним, 13 июля боевики расстреляли на Донбассе украинскую эвакуационную группу под белым флагом, которая пыталась забрать тело погибшего украинского бойца.

Беспилотник снял расстрел. На кадрах можно видеть, что тяжело раненный человек, одетый в белый шлем и белый бронежилет, пытается отползти в укрытие.

К раненому попытался добраться полевой медик с позывным "Эстонец". Это был его последний выход. Впоследствии стало известно, что погибший медик является гражданином Эстонии.

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