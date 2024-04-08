Начиная с ноября прошлого года, заметна геометрическая прогрессия в количестве случаев убийств украинских пленных россиянами.

В Офисе генерального прокурора сейчас проверяют информацию о расстреле российскими оккупантами украинских военных во временно оккупированных Крынках Херсонской области.

Как рассказал руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в эфире "Суспільне. Студия", есть все признаки того, что украинские защитники не оказывали сопротивления и не имели при себе оружия. Сейчас правоохранители идентифицируют убитых оккупантами людей, чтобы иметь полные данные.

"Я могу только предварительно пока подтвердить, что, к сожалению, такие преступления совершают на территориях, где мы не имеем физического доступа. Все детали проверяются, зарегистрировано уголовное производство. Велика вероятность, что этот факт действительно имел место, и это была очередная казнь наших военнопленных", – добавил Белоусов.

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Представитель Офиса генпрокурора также добавил, что сейчас проверяют информацию о вероятной отдаче приказа о расстреле украинских военных от российского командира Сергея Иштуганова.

"Сейчас устанавливают назначение данного лица на конкретной должности в тот момент, когда такая казнь могла происходить, для того, чтобы говорить о его ответственности. Мы точно можем сказать, что начиная с ноября прошлого года мы видим фактически геометрическую прогрессию увеличения таких случаев и такого количества. И сейчас мы отрабатываем не только по этому факту, а по предыдущим фактам, командование, которое однозначно несет ответственность за такие действия", – рассказал он.

Отмечается, что первые случаи казней украинских военнопленных россиянами были зафиксированы правоохранителями в марте 2022 года. Уже есть первый приговор за такое преступление – его вынесли российскому оккупанту, который убил украинского бойца на Черниговщине.

"Есть 27 уголовных производств именно по фактам казни наших военнопленных. И речь идет о казни 54 военнопленных, которые были казнены именно во время боевых действий. Если говорим о подозрении, об официальных подозрениях, это 4 человека, которым было сообщено о подозрении. На сегодня имеем четырех подозреваемых и один приговор в национальных судах. Идентифицировали и официально сообщили о подозрении 555 людям, которые совершают военные преступления в Украине. Национальные суды по нашим обвинительным актам именно по военным преступлениям осуществляют рассмотрение 105 приговоров. Кроме этого, идет отдельно большое производство по высшему военно-политическому руководству России. Это 693 человека, которых идентифицировали, уже их имена известны", – резюмировал Белоусов.

Расстрел украинских пленных в Крынках

7 апреля 2024 года в соцсетях появилось видео, на котором видно, как российские военные расстреливают трех украинских пленных. Отмечается, что россияне в очередной раз совершили военное преступление вблизи населенного пункта Крынки на Херсонщине.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы они задокументировали этот факт. Он отметил, что расстрел украинских бойцов – дерзкое нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными и является тяжким международным преступлением.

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