Всего за сутки противник нанес 11 ракетных и 4 авиационных удара.

Ночью враг совершил 9 ракетных пусков по гражданской инфраструктуре Харькова. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных и 4 авиационных удара, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны, применяет тактику террора против мирных граждан нашего государства. Ночью, с применением ЗРК С-300 противником было осуществлено 9 ракетных пусков по гражданской инфраструктуре города Харьков. Для нанесения авиационных ударов, задействовал 10 ударных БпЛА типа "Шахед-136", 9 из них уничтожили наши защитники", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также отметили, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Россия ударила по Харькову - что известно

Вечером в четверг, 30 марта 2023 года, российские оккупанты ударили по Харькову с территории Белгородской области. Обстрел осуществлялся, в частности, по Новобаварскому району. Враг бил ракетами типа С-300.

По меньшей мере шесть ракет типа С-300 попали по объектам инфраструктуры и по частным домовладениям. По состоянию на 00:00 информации о пострадавших и погибших лиц не было.

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