Самые интенсивные бои идут на трех направлениях - Авдеевском, Марьинском, Бахмутском.

Россия стянула в Бахмут элитные подразделения, но фланги россиян, скорее всего, остаются слабыми, считает Институт изучения войны.

Аналитики отметили, что ВСУ своими контратаками, вероятно, устранили угрозу окружения Россией украинских войск в Бахмуте и вынудили российские войска выделить скудные военные ресурсы для защиты от ограниченных и локальных наступательных усилий, как, вероятно, и планировало украинское командование.

Бои за Бахмут - главное

Силы обороны Украины сейчас удерживают и контролируют Авдеевку, в Марьинке враг столкнулся с мощным сопротивлением в городе.

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Самые интенсивные бои идут на трех направлениях - Авдеевском, Марьинском, Бахмутском. По информации замминистра обороны Анны Маляр, в Марьинке враг продвинулся в город, но ВСУ очень усложнили врагу задачу.

Также ранее Маляр сообщила, что россияне наращивают количество живой силы в Бахмуте. Оккупанты продолжали атаковать направление ценой больших потерь, которые "несоизмеримо превышают" потери сил обороны.

По словам министра Алексея Резникова, под Бахмутом российские войска теряют по батальону на день. Общие потери захватчиков на Бахмутском направлении достигли до 70 тысяч человек.

В пригороде Бахмута ВСУ продвинулись 18 мая 2023 года еще от 500 м до 1 км. Всего в командовании отчитывались об освобождении за этот период до 20 квадратных километров.

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