Российские войска продолжают атаковать направление ценой больших потерь, которые "несоизмеримо превышают" потери сил обороны.

В Министерстве обороны Украины заявили, что на Бахмутском направлении россияне понимают, что не могут одержать победу, поэтому увеличат количество личного состава и надеются на преимущество в тяжелой артиллерии.

Об этом написала заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram. "На Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои. Враг не может побеждать качеством, поэтому берет количеством. В частности, увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов", - отметила она.

По словам Маляр, российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, которые "несоизмеримо превышают" наши потери.

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"В городе Бахмут они превращают здания в пепел. Оставляют лишь фундамент, который невозможно оборонять. Вместе с тем, наши войска удерживают в Бахмуте рубежи района "самолет". В пригороде Бахмута сегодня темпы продвижения наших войск несколько снижены. В то же время, врагу не удается вернуть утраченные позиции. Наши воины отражают все атаки врага на этом направлении", - сообщила заместитель министра обороны Украины.

Она подчеркнула, что оборона Бахмута и пригорода свои военные задачи выполняет: "Врага уничтожают, наступательный вражеский потенциал снижают, время для других запланированных действий выигрывают".

Ситуация в Бахмуте

Сегодня, 19 мая, министр обороны Алексей Резников в кулуарах украино-американского форума в интервью СМИ сказал, что под Бахмутом российские войска теряют по батальону на день. Общие потери оккупантов на Бахмутском направлении достигли до 70 тыс. человек.

Министр отметил, что защитники Бахмута делают важную вещь, уменьшая наступательный потенциал россиян и, таким образом, не давая им пойти в наступление на других участках фронта.

Ранее Маляр информвала, что украинские военные продолжают продвигаться на флангах под Бахмутом. Впрочем, освобождение территорий дается нелегко, потому что оккупанты активно пытаются вернуть утраченные позиции.

В Институте изучения войны в свою очередь отмечают, что во время контратак 18 мая ВСУ перехватили тактическую инициативу и добились значимых успехов в районе Бахмута.

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