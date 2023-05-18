Российские оккупанты значительно усиливают свою группировку на этом направлении.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что оккупанты стянули в Бахмут большую часть резервов и значительно усилили свою группировку на этом направлении.

Как сообщила Маляр в Telegram, сегодня захватчики пытались атаковать позиции ВСУ, но все штурмы были отбиты.

"Бои за Бахмут продолжаются. Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку. Сегодня весь день враг атаковал Бахмут. Все атаки нашими защитниками отражены. По состоянию на сейчас мы контролируем юго-западную часть Бахмута", - отметила Маляр.

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По ее словам, враг также атаковал на окраина к северу от Бахмута, но успеха не имел. Все атаки были отбиты.

"На отдельных участках есть продвижение наших войск на 500 метров. В пригороде Бахмута на юге в течение дня шли ожесточенные бои. Противник переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, но понес потери и не смог выполнить свои задачи. На отдельных участках наши войска продвинулись на 1 км. Военные задачи оборона Бахмута и пригорода выполняет. Сейчас мы выиграем время для определенных запланированных действий", - добавила Маляр.

Бои за Бахмут - последние новости

Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. Впрочем, уже несколько дней подряд украинская армия продвигается на этом направлении. Сегодня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны РФ в "обнажении" флангов в Бахмуте. По его словам, регулярные подразделения российской армии испугались и отошли до 570 метров на севере Бахмута.

Пригожин обратился к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и призвал проявить стойкость, и не сдавать ВСУ населенные пункты хотя бы несколько дней.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил динамику боев в Бахмуте и указал, что ВСУ удалось занять одну с господствующих высот в городе.

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