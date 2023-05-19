Министр обороны рассказал, какую важную вещь делают защитники Бахмута.

Под Бахмутом российские войска теряют по батальону на день. Общие потери оккупантов на Бахмутском направлении достигли до 70 тысяч человек.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в кулуарах украино-американского форума, пишет РБК-Украина.

"По нашим оценкам, они (россияне, - ред.) по батальону в день там (под Бахмутом, - ред.) теряют и продолжают это делать", - сказал Резников.

Видео дня

Министр отметил, что защитники Бахмута делают важную вещь, уменьшая наступательный потенциал россиян и, таким образом, не давая им пойти в наступление на других участках фронта.

"Если посчитать, я думаю, на сегодня до 70 тысяч потерь россияне понесли только на Бахмутском направлении, имею в виду убитых и раненых вместе", - заявил Резников.

Война в Украине - ситуация в Бахмуте

Как сообщал УНИАН, по словам замминистра обороны Анны Маляр, украинские военные продолжают продвигаться на флангах под Бахмутом. Впрочем, освобождение территорий дается нелегко, поскольку оккупанты активно пытаются вернуть утраченные позиции. Она отметила, что на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия.

В Институте изучения войны, в свою очередь, отмечают, что во время контратак 18 мая ВСУ перехватили тактическую инициативу и получили значимые успехи в районе Бахмута.

Между тем, командир самоходной артиллерийской батареи 30-й отдельной механизированной бригады Андрей Свирида ("Уж") рассказал, что интенсивность боев на Бахмутском направлении настолько велика, что все близлежащие поля и окрестности покрытые телами российских захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: