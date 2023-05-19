Горячее всего сейчас на трех направлениях - Авдеевском, Марьинском, Бахмутском.

Силы обороны Украины сейчас удерживают и контролируют Авдеевку, в Марьинке враг столкнулся с мощным сопротивлением в городе. Об этом написала заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Она подчеркнула, что горячее всего сейчас на трех направлениях - Авдеевском, Марьинском, Бахмутском.

Маляр отметила, что Авдеевский и Марьинский направления имеют также обобщенное название "Таврическое направление". Это зона ответственности генерала Александра Тарнавского.

Видео дня

"Там сейчас продолжаются жесткие бои. Враг имеет целью взять под контроль Авдеевку и Марьинку. На Авдеевском направлении враг сосредоточил основные усилия и пытается захватить город. Но наши бойцы стойко удерживают оборону и контролируют Авдеевку", - рассказала заместитель министра.

По ее информации, в Марьинке враг продвинулся в город.

"Шли бои фактически в центре, но наши силы обороны очень усложнили врагу задачу. Столкнувшись с мощным сопротивлением в городе, враг направил свои усилия на фланги вокруг города - на севере и юге", - прокомментировала Маляр.

Она отметила, что враг несет значительные потери на этих направлениях - как в живой силе, так и в технике, но не останавливается.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Маляр рассказала об оперативной ситуации на Бахмутском направлении: россияне понимают, что не могут одержать победу, поэтому увеличивают количество личного состава и надеются на преимущество в тяжелой артиллерии.

Она отметила, что на Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои. Российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, которые "несоизмеримо превышают" наши потери.

Вместе с тем, наши войска удерживают в Бахмуте рубежи района "самолет". В пригороде Бахмута сегодня темпы продвижения наших войск несколько снижены. В то же время, врагу не удается вернуть утраченные позиции. Наши воины отражают все атаки врага на этом направлении.

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